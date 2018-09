Addio alla sòra Maria giallorossa

Addio a Maria Sensi, per tutti i romanisti più semplicemente la «sòra Maria». Unica donna della storia giallorossa ad essere stata moglie e madre di un presidente della As Roma Calcio. La sua presenza al fianco di Franco era naturale. E aveva continuano in quella tradizione, spinta dalla passione per la Roma, anche dopo la scomprasa dell’amato compagno di una vita. Poi il passaggio del club nella mani della primogenita Rosella, fino all’arrivo della nuova proprietà americana con la quale non era mai riuscita a «comunicare»: crepe generazionali e strade che inevitabilmente si sono separate con il passare del tempo.

Ma il tifo per la Roma e la voglia di andare allo stadio era rimasta intatta, lei imperterrita aveva continuano a sedere sulla sua poltrona in tribuna d’onore. Perché quella per lei era e sarebbe rimasta per sempre la «sua» Roma. Quella di suo marito Franco, il presidente dell’ultimo scudetto giallorosso e quindi per sempre nella storia del club più tifato della Capitale. La notizia della scomparsa di Maria Nanni in Sensi, che aveva 75 anni e si è spenta dopo una malattia lunga mesi peggiorata negli ultimi giorni a causa di una polmonite, l’ha annunciata ieri sera la figlia Rosella su Facebook: «Sei stata una grande donna, una moglie meravigliosa, una madre unica. Stasera hai raggiunto il tuo amato Franco. Ti vogliamo bene mamma!». Il club giallorosso ha chiesto di giocare domani contro il Chievo con il lutto al braccio e intanto l’ha subito ricordata con un tweet: «Il Presidente James Pallotta e l’ASRoma partecipano al cordoglio di tutta la famiglia romanista per la scomparsa di Maria Sensi e si uniscono al dolore dei suoi cari».

Un pensiero anche da Francesco Totti, il capitano dello scudetto e di mille battaglie: «Porterò sempre nel cuore il ricordo di una grande donna come Maria. Un pensiero speciale a tutta la famiglia Sensi». E ora da lassù Maria e Franco continueranno a tifare.