Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il tedesco della Ferrari ha preceduto al traguardo la Mercedes di Lewis Hamilton, scattato dalla pole. Sul podio anche la Red Bull di Max Verstappen, quarta la Mercedes di Valtteri Bottas dopo una gran rimonta. Kimi Raikkonen, sull’altra Rossa, è stato costretto al ritiro al nono giro. È il quinto successo stagionale per Vettel. Il tedesco, scattato dal secondo posto, sale a quota 52 successi in carriera e supera Alain Prost. Bene le Force India con il quinto posto di Perez e il sesto di Ocon, settimo posto per la Haas di Grosjean davanti al compagno di squadra Magnussen. Completano la top ten Gasly (Toro Rosso) e Ericsson (Sauber). In classifica Vettel sale a 214 punti, -17 dal leader Hamilton. Oltre a Raikkonen si sono ritirati Ricciardo, Leclerc, Alonso e Hulkenberg. Prossimo appuntamento il Gran Premio d’Italia a Monza, il 2 settembre.