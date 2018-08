Zielinski-Mertens ribaltano il Milan. E Napoli vince 3-2 in rimonta

Dall'inferno del doppio svantaggio al paradiso dei tre punti conquistati in rimonta. Serata piena di emozioni per il Napoli di Carlo Ancelotti, che ribalta i due gol segnati da Bonaventura e Calabria e conquista tre punti importantissimi al San Paolo grazie alla doppietta di Zielinski e al gol di Mertens, volando così in testa alla classifica a 6 punti in coabitazione con la Juventus.

JACK COLPISCE

Dopo una prima fase di studio è il Napoli ad avere la grande occasione del vantaggio al 4', quando Callejon scodella un pallone interessante al centro per l'accorrente Allan, che calcia di prima intenzione ma trova l'attenta risposta di Donnarumma che blocca la sfera senza problemi. Col passare dei minuti la squadra di Ancelotti prova a guadagnare campo e sfiora il gol con un pallonetto sbilenco di Lorenzo Insigne, ma su capovolgimento di fronte è il Milan a passare al San Paolo con un'azione da manuale: traversone di Suso dalla destra che trova Borini sul lato opposto, sponda dell'esterno per l'accorrente Jack Bonaventura che buca Ospina con un gran destro al volo che vale lo 0-1. Il gol subito non sembra svegliare la squadra di casa che sembra totalmente in balia del possesso palla del Milan, fino al minuto 39' quando gli azzurri tentano la via delle conclusioni dalla distanza prima con Callejon e poi con Milik, entrambe senza fortuna, e risultato che resta così inchiodato sullo 0-1 fino al termine del primo tempo.

BOTTA E RISPOSTA

Nella ripresa il copione non cambia e infatti il Milan al 49' trova subito il varco che vale il raddoppio: progressione di Calabria sulla destra, l'azzurro raccoglie l'assist invitante di Suso e trafigge ancora Ospina con un diagonale che passa anche sotto le gambe di Koulbaly e porta sul 2-0 i rossoneri. Il doppio svantaggio dà però una scossa quasi inaspettata alla squadra di Ancelotti, che quattro minuti dopo accorcia subito le distanze con Zielinski, bravo a raccogliere il pallone di Callejon e a bucare Donnarumma con una rasoiata imparabile; ora gli azzurri ci credono e sfiorano il gol altre due volte prima con destro a giro di Lorenzo Insigne e poi con un tiro da fuori di Zielinski, entrambi fuori di pochissimo a Donnarumma praticamente battuto.

ZIELU E DRIES

Ma la mezzala polacca non si lascia scoraggiare e al 68' si riscatta intervenendo su una respinta sbilenca del Milan, calciando di prima intenzione e bucando per la seconda volta un non perfetto Donnarumma, rete che vale il 2-2 e scatena il pubblico del San Paolo, fino a quel punto poco rumoroso a causa dei recenti contrasti con la società partenopea ed in particolare con il presidente De Laurentiis. Il finale di gara è tutto di marca azzurra, con la squadra di Ancelotti che spinge sull'acceleratore e al minuto 80 trova anche il meritato vantaggio con il subentrato Dries Mertens, che scatta sul filo del fuorigioco e realizza il tap-in sfruttando l'assist illuminante di Allan che vale il definitivo 3-2.