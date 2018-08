L'Atalanta non sfonda. Solo 0-0 col Copenaghen

L’Atalanta non è andata oltre lo 0-0 nella gara di andata dello spareggio per l’accesso ai gironi di Europa League contro il Copenaghen. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i nerazzurri hanno attaccato per 90 minuti ma senza molta lucidità. Al 32mo annullato dall’arbitro ceco Pavel Kralovec un gol a Barrow che, in fuorigioco, aveva deviato in rete un tiro di Gomez.