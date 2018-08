La telerivoluzione pagata dai tifosi. Ecco come vedere la serie A 2018-19

Ameri, sono Ciotti... Ah, che nostalgia delle partite ascoltate alla radio, quando l' immaginazione era certamente più poetica delle inquadrature ravvicinate e i gol rivisti in tempo reale da mille angolazioni diverse.

Ma c' è anche da dire che per chi ama il football, poter guardare in diretta tutti i match è un paradiso. Per farlo però, occorre sapersi muovere nel labirinto delle Pay tv e allora ecco una guida per non sbagliare anche se è davvero complicato orientarsi. Fino all' ultima stagione calcistica, infatti, il campionato italiano di calcio di Serie A veniva trasmesso integralmente da Sky, con alcune partite che andavano in onda anche sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Ma a partire dal campionato 2018/2019, fino a quello 2020/2021, lo scenario per i tifosi e gli appassionati di calcio cambierà. Perché le piattaforme che trasmetteranno i match sono tre, Sky, Mediaset e Dazn (quest' ultimasi è aggiudicata i diritti di ben 114 incontri). Sarà possibile vedere le partite in tv o utilizzando tablet, smartphone e altri supporti elettronici di ultima generazione.

Sky Sport, Sky Calcio e Sky Q

Come detto, fino allo scorsa stagione, la tv satellitare tra smetteva tutto il campionato di serie A. Per questo campionato, invece, ha in esclusiva 266 partite sulle 380 totali. In ogni giornata del torneo Sky trasmetterà 7 gare su 10: due anticipi del sabato (alle 15 e alle 18), due partite della domenica pomeriggio alle 15, un match la domenica alle 18, il posticipo serale della domenica alle 20.30 e il posticipo del lunedì sera, sempre alle 20.30. Grazie ad un accordo con Dazn, Sky trasmetterà anche le tre partite di Serie A delle quali non aveva ottenuto i diritti televisivi: la app di DAzn è infatti integrata su Sky Q, l' ultima novità del gruppo di proprietà di Murdoch.

Qui sarà quindi possibile vedere, dopo aver sottoscrit to un abbonamento, tutte le partite di serie A e quelle di serie B, oltre a tutta la Champions League, l' Europa League e la Premier League. Gli abbonati Sky possono acquistare i pacchetti mensili di Dazn a 7,99 euro (per i clienti da più di un anno) oppure a 9,99. Per finire, Sky offre ai propri clienti anche la possibilità di seguire le partite in streaming, grazie a Now Tv e anche su Sky Go.

Mediaset Premium

Fino alla scorsa stagione, il Biscione a pagamento trasmetteva le gare delle principali squadre del campionato italiano. Nel 20 1 8 / 2 0 19 non si è aggiudicata nessun pacchetto, ma ha chiuso anche lei, come Sky, un accordo con DAZN. E allora Mediaset Premium propone ora ai propri abbonati 3 partite di Serie A (sabato alle 20.30, domenica alle 12.30 e alle 15) per ogni turno, più tutta la Serie B. C' è un piccolo inconveniente, i match non saranno trasmessi sul digitale terrestre, ma solo su Smart Tv, PC, smart phone, tablet e console. L' abbonamento costa 19,90 euro al mese e si recedere dal servizio senza costi aggiuntivi.

Dazn Perform

Come detto, Dazn si è aggiudicata in esclusiva 114 parti tedi Serie A per i campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. Nel dettaglio, il gruppo trasmetterà 3 partite per ogni giornata: quella del sabato alle 20.30, quella della domenica alle 12.30 e una tra quelle che si giocano domenica alle 15.00. L' offerta di Dazn si completa con la Serie B, che trasmetterà tutte le gare del campionato cadetto delle prossime tre stagioni. I dispositivi compatibili con Dazn sono: Smart Tv, smartphone, tablet, PC e console. Abbonarsi a Dazn costa 9,99 euro al mese (c' è una sola offerta, quindi un' unica tariffa.

E la Rai?

La Tv di Stato se la cava con il minimo indispensabile per far vedere che esiste. Trasmetterà, infatti, una partita di Champions League tra quelle che si disputeranno di mercoledì, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana e quella europea. Restano a viale Mazzini almeno i diritti televisivi per le partite della Nazionale italiana, che inizia un nuovo corso sotto la gestione di Roberto Mancini. La Nations League sarà seguita proprio dalla Rai.