N'Zonzi: darò tutto per la Roma

Steven N'Zonzi è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il 29enne centrocampista francese, sbarcato oggi nella Capitale e sottoposto nel pomeriggio alle visite mediche, ha firmato per i giallorossi un contratto fino al 2022 e vestirà la maglia numero 42. Al Siviglia va un corrispettivo fisso di 26,65 milioni di euro e, variabile, fino ad un massimo di 4 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. «Sono molto felice e soddisfatto di essere qui e di essere un giocatore della Roma». Prime parole da nuovo giocatore giallorosso di Steven Nzonzi, acquistato dal Siviglia. «Voglio sempre migliorarmi, non conta l’età ma dare sempre il meglio di sè - ha detto ancora il 29enne centrocampista francese - Spero quindi di fornire il mio contributo al club su tutti i piani, anche su quello dell’esperienza». Arrivando alla Roma N'Zonzi ritrova Monchi, il ds che lo aveva portato a Siviglia nell’estate 2015 prelevandolo dallo Stoke City. «Steven è un giocatore che unisce forza fisica e qualità tecniche, caratteristiche che si sposano molto bene con quelle dei giocatori che abbiamo già qui - il commento del dirigente spagnolo - Abbiamo un centrocampo molto competitivo».