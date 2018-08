Miressi vince l'oro nei 100 stile liberoPaltrinieri è bronzo nei 1500

Aveva brillato nella staffetta 4x100 con cui ha vinto l'argento e ora si prende la prima, grande vetrina personale. Alessandro Miressi è il nuovo campione d’Europa nei 100 stile libero. L’azzurro ha nuotato in 48"01 la finale disputata a Glasgow. Quinto Luca Dotto, il campione in carica, con il tempo di 48"45. Argento al britannico Duncan Scott, bronzo al francese Mehdy Metella.

«Sono felicissimo, non pensavo di nuotare con questo tempo. Non ho parole - la prima reazione del torinese Miressi - provo solo felicità, potrei di nuovo buttarmi e fare un altro 100. Ho un’adrenalina addosso assurda».

Non arriva però la doppietta di ori azzurri. Gregorio Paltrinieri si deve accontentare della medaglia di bronzo nella finale dei 1500 stile libero. Il campione olimpico azzurro, in vasca nonostante la febbre ed il virus intestinale patiti nelle ultime ore, è riuscito comunque ad arrivare al terzo posto in 14’42"85, lasciando lo scettro continentale al tedesco Florian Wellbrock, oro in 14’36"15. Argento per l’ucraino Mykhaylo Romanchuk (14’36"15). Quarto l’altro azzurro in gara, Domenico Acerenza (14’52"88). «Mi scoccia più non essere al meglio che perdere, nello sport ci può stare, anche perché i miei rivali stanno crescendo», il commento a caldo di Paltrinieri.

Un altro bronzo lo conquista l’azzurra Arianna Castiglioni, con il tempo di 1’06"54, nella finale dei 100 rana femminili. Oro alla russa Yuliya Efimova (1’05"53, nuovo record dei campionati), argento alla lituana Ruta Meilutyte (1’06"26). «Dopo quattro anni risalgo sul podio, sono contentissima, sapevo che potevo notare su questi tempi. Alla fine non ne potevo più ma ci ho messo la cattiveria, ha detto la Castiglioni». Settima l’altra azzurra Martina Carraro (1’07"59).