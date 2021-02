Occhio alla pandemia, a rischio il sistema nervoso

Maurizio Costanzo 19 febbraio 2021 a

a

a

Cipri, era in strada a parlare con una persona quando si è avvicinata un’altra persona e ha cominciato a parlare. Dato che quest’ultimo non aveva la mascherina, Cipri lo ha invitato a metterla. Glielo ha detto due volte e, alla seconda, quest’ultimo gli ha tirato un cazzotto in faccia facendogli un occhio nero e dieci giorni di prognosi.

Pupi Avati e la storia di un lungo amore

A questo signore la mascherina dovrebbe essere messa al cervello. Ma tanto tempo fa. Al di là di tutto: stiamo calmi, la pandemia passerà ma il sistema nervoso di molti rimarrà compromesso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.