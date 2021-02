Non vi accanite con la pantera barese

Maurizio Costanzo 14 febbraio 2021 a

a

a

Mentre scriviamo questa nota, nelle campagne di Bari, forse, c’è ancora una pantera che da tempo sta terrorizzando gli abitanti. Il Sindaco ha bloccato le scampagnate, dopo che dalle parti di Castellana Grotte era stata avvistata una pantera. Ci si interroga anche se sia proprio una pantera, anche perché in passato molti avvistamenti erano risultati sbagliati. La verità è che c’è, come per un orso in Abruzzo, un certo accanimento nel riportare all’ordine animali sicuramente ingombranti. La pantera, oltretutto, ci ricorda quella de “Il Libro della Giungla” che, se non sbaglio, si chiamava “Bagheera” (pron. Baghira).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.