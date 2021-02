Coronavirus, c'è ansia da tampone. E il Covid induce alla fedeltà

12 febbraio 2021 a

Leggo da qualche parte che con la pandemia, i single sono diventati ancora più selettivi e, comunque, il Covid ha incoraggiato la propensione per relazioni serie e stabili. Evidentemente, il single non ha voglia di sottoporsi a infiniti tamponi dato che frequenta molte donne e viceversa. Doveva essere il Coronavirus a indurre alla fedeltà. Nessuno psicologo o psicoanalista l’avrebbe mai potuto immaginare. Ma c’è anche chi vuole sorprendere e sostiene, lo leggo in una lettera su un giornale, che è anche bello un incontro sentimentale, e non solo, tra un uomo e una donna che hanno avuto ambedue il Covid e sono guariti.

