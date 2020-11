"Ricordare ogni mese di combattere la violenza sulle donne". L'appello a giornali e tv

Maurizio Costanzo 26 novembre 2020 a

a

a

Ieri è stata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ne parliamo oggi perché vorremmo parlarne anche domani e dopodomani. Un’idea: tutti quelli che hanno rubriche sui giornali o in radio o in televisione, dovrebbero organizzarsi perché una volta al mese, magari il 25, si ricordi la necessità di combattere la violenza sulle donne. Tra l’altro il 25 dicembre è Natale. Perché tanti mascalzoni non fanno il fioretto il giorno di Natale di non usare violenza sulle donne? E’ impressionante accorgersi che alcuni di noi sono invecchiati continuando a ripetere sempre questa cosa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.