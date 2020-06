Ancora col GF? Rocco Casalino sa fare il suo lavoro

Maurizio Costanzo 29 giugno 2020 a





Voglio parlare di uno che sa fare il suo lavoro. Parlo di Rocco Casalino, che è un portavoce e ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Non c’è dubbio che, in questi anni, l’immagine di Conte è uscita bene sui giornali, in televisione e sui social. In parte il merito è anche di Rocco Casalino, che viene, però, da alcuni, in qualche modo, sminuito perché partecipò alla prima edizione del «Grande Fratello». Chiariamoci: quelli che partecipano al «Grande Fratello» non sono imbecilli. Rocco Casalino partecipò a quel «Grande Fratello» come ci partecipò Pietro Taricone, che poi, purtroppo, è morto.