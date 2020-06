Ma quali navi d'Egitto. Fuori la verità su Giulio Regeni

Sullo stesso argomento: Oggetti e documenti di Regeni consegnati agli inquirenti italiani

Bisognerà arrivare ad una soluzione riguardo il caso di Giulio Regeni, il giovane italiano arrestato, torturato e ucciso a Il Cairo. Dico questo per quello che ho letto. Dico questo perché ho visto il dolore raccontato, anno dopo anno, dai suoi genitori e il silenzio, forse non voluto, delle Autorità italiane. Non so dare una spiegazione a tutto ciò, ma vorrei, in qualche modo, lenire il dolore dei genitori di Giulio Regeni. Mi dicono che non si riesce a risolvere con le Autorità egiziane, in quanto all’Egitto avremmo venduto navi militari, quindi facendo un affare. Avrei preferito che quelli de Il Cairo non comprassero le navi ma dicessero la verità su Regeni.