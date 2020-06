Il coronavirus toglie il lavoro anche ai ladri

Maurizio Costanzo 07 giugno 2020 a

Per il coronavirus, ma molto di più per la crisi derivata dalla lunga sosta del commercio e dell’industria, molti connazionali dovranno rinunciare alle vacanze. Questo fatto provocherà un’ulteriore crisi: quella dei ladri.

Infatti, le case occupate anche nel mese di agosto, non consentono, come è tradizione da sempre, di venire svuotate. Anche gli anziani si sono fatti furbi e “cascano” più difficilmente nelle truffe, in quanto abilmente chiamano subito la Polizia. Tempi duri per i manigoldi, forse dovranno darsi da fare per cercare un posto onesto, ma anche in questo caso ce ne sono sempre meno.