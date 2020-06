Buon compleanno Beautiful, la soap universale

05 giugno 2020 a

a

a

Pensate che sono trent’anni dalla nascita di “Beautiful”, la famosa soap opera televisiva. Ricorderete certamente Brooke e i suoi molti matrimoni. Poi gli amori segreti e gli amori palesi. Perché “Beautiful” ha avuto successo in tutto il mondo? Semplice: “Beautiful” racconta una storia che tutti avremmo voluto vivere o, in parte, abbiamo vissuto.

Una soap opera che parla dei sentimenti dell’uomo, ha successo in Indonesia come in Argentina. Bravi quelli che si sono inventati e hanno scritto i primi anni di “Beautiful”. I protagonisti di “Beautiful” pensano di essere veri loro e vere le storie che raccontano.