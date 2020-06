Il gesto di Mattarella a Codogno per la Festa della Repubblica

Maurizio Costanzo 04 giugno 2020 a

È stato un bel gesto, quello del Presidente Mattarella, di recarsi, il 2 giugno, Festa della Repubblica, a Codogno, la città lombarda che maggiormente ha sofferto per il coronavirus. In un cortile con i Sindaci della zona, con il Vescovo, con il Governatore della Lombardia, alla presenza appunto di Mattarella, una ragazza dai capelli rossi e ricci ha cantato straordinariamente bene l’Inno di Mameli. Senza orchestra, ma con una bella voce e creando un clima che forse, altrove, in luoghi deputati alla canzone o alla lirica, non c’è. Ma mi è piaciuto anche quello che ha detto Mattarella, sia la sera del 1° giugno, in occasione del concerto nei Giardini del Quirinale e poi, appunto, a Codogno.