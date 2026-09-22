Ascolti Tv, il Grande Fratello Vip umiliato dal giovane Montalbano 2 in replica. Riparte bene Uomini e Donne

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Marco Zonetti 22 settembre 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono Rai1 saldamente in testa: Il Giovane Montalbano 2, riproposto in replica, conquista 2.928.000 spettatori e il 19,8% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale5 non molla e chiude a un passo, con 1.906.000 spettatori e il 18,3%: distacco minimo tra le due reti ammiraglie. Più staccato il resto del gruppo: Rai3, con Lo Stato delle Cose, si prende 978.000 spettatori e il 7,4%, davanti a Italia1, dove il film Peppermint – L'angelo della vendetta tiene compagnia a 1.010.000 spettatori (6,3%). Su La7 La Torre di Babele arriva a 806.000 spettatori (4,7%), su Rete4 Quarta Repubblica si ferma a 561.000 (4,9%) e su Rai2 il film L'uomo dei ghiacci – The Ice Road raccoglie 649.000 spettatori (4%). In coda la serata di Nove e Tv8: Little Big Italy porta a casa 576.000 spettatori (3,6%), Mia moglie per finta 350.000 (2,4%).

Capitolo access prime time, dove il duello resta tutto tra Rai1 e Canale5. Sul Biscione La Ruota della Fortuna svetta con 4.664.000 spettatori e il 23,5%, trainata a sua volta da Gira La Ruota della Fortuna (3.415.000 – 18%). Su Rai1 tiene bene Affari Tuoi, che sfiora i quattro milioni e mezzo con 4.342.000 spettatori (21,8%), mentre Cinque Minuti si ferma poco sotto quota quattro con 3.620.000 spettatori (19,4%). Fuori dal duello dei big, si segnala Otto e Mezzo su La7, che vola a 1.787.000 spettatori (8,9%). Rai3 mette a segno un buon doppio risultato con Un Posto al Sole (1.433.000 – 7,2%) e Il Cavallo e la Torre (1.159.000 – 6,2%), mentre Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine raccoglie 1.104.000 spettatori (5,6%). Su Rete4 4 di Sera si divide tra 1.031.000 spettatori (5,4%) nella prima parte e 806.000 (4%) nella seconda. Chiudono il quadro Foodish su Tv8 (586.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove (538.000 – 2,7%) e TG2 Post su Rai2 (447.000 – 2,2%). Da segnalare, in fascia pomeridiana su Canale5, l'ottimo debutto della nuova stagione di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi conquista infatti una media di 2.428.000 spettatori pari al 26.5% (Finale: 2.195.000 - 25.7%