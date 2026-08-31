Rai, Francesca Fagnani verso il clamoroso addio: chiesto il recesso dal contratto

Foto: Rai

Andrea Regina 31 agosto 2026 a

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Francesca Fagnani sarebbe pronta a lasciare la Rai. A quanto apprende l'Adnkronos, la conduttrice, già nel giugno scorso, prima della presentazione dei palinsesti della prossima stagione, avrebbe formalizzato ai vertici Rai, tramite il suo procuratore, l'intenzione di risolvere il contratto di esclusiva che la lega all'azienda fino alla primavera 2027.

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Secondo fonti ben informate, alla base delle tensioni che hanno portato alla lettera ci sarebbe un rapporto di fiducia compromesso con parte dell'azienda. La lettera ha agitato non poco i piani alti dell'azienda e nelle scorse settimane ci sarebbero state interlocuzioni, finora non decisive, anche per idee divergenti sul futuro.

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Le trattative in corso tra le parti cercheranno di chiarire la posizione della giornalista prima dell'inizio delle nuove produzioni, mentre il futuro del suo celebre programma "Belve" e la prosecuzione della sua collaborazione con la tv pubblica rimangono per il momento al centro di forti incertezze di palinsesto.