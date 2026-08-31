Report, l'ultima raffica di Ranucci: la Presutti nel mirino dei compagni

Foto: Il Tempo

Dario Martini 31 agosto 2026 a

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Il Domani scova e pubblica una foto di Giulia Presutti, la neo conduttrice di Report, a cena al Cefalù Bistrot, il ristorante di Valter Lavitola. Lo stesso locale frequentato assiduamente da Sigfrido Ranucci, da tre giorni ormai ex conduttore di Report. Lei, interpellata da Repubblica, spiega di esserci andata solo una volta, su indicazioni proprio di Ranucci per ragioni di lavoro. Ma il giornalista amico di Lavitola non ci sta. Smentisce la versione di Presutti e passa all'attacco, evocando una conoscenza tutt'altro che occasionale. "Non le ho mai detto di andare da lui per motivo di lavoro - scrive Ranucci su Facebook- Ho saputo solo in seguito che è scansata altre volte da sola per dei progetti di cui non sono mai stato messo a conoscenza. Fatto verificabile anche attraverso le chat sequestrate sul telefono di Lavitola. Tanto dovevo alla verità".

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Comunque, a prescindere da quante volte Presutti sia andata da Lavitola, il fatto che un giornalista di Report frequentasse il faccendiere non è di certo un caso isolato. Anche perché, come si legge dagli atti dell'inchiesta della procura di Roma, Ranucci avrebbe messo in contatto un altro suo inviato con Lavitola. Si tratta di Daniele Autieri, uno dei più stretti collaboratori di Ranucci, che contattò Valterino la sera della perquisizione mandandogli un messaggio su Signal per un incontro. "Ciao Valter, mi ha chiamato Sigfrido, mi ha detto che i carabinieri sono venuti da te? Ci vogliamo sentire?", scriveva nella notte. Autieri, sentito dagli inquirenti il 10 luglio scorso, riferiva di essere stato avvicinato da Lavitola a marzo, quando gli avrebbe prospettato la falsa pista israeliana dietro l'attentato a casa dell'ex conduttore di Report.

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Ranucci parla anche di "chat sequestrate sul telefono di Lavitola", riferendosi ad altre questioni di cui è a conoscenza. Fornisce queste presunte informazioni su Presutti quando lui stesso, interpellato ripetutamente sui suoi rapporti con Lavitola, si è finora trincerato nel più stretto riserbo, assicurando che ne parlerà solo con i magistrati. Il fuoco di fila contro Presutti non si ferma qui. Anche Giulia Innocenzi, uno degli inviati di punta del programma d'inchiesta della Rai, si sfoga su Fanpage. Fa sapere che la maggioranza degli inviati di Report aveva proposto ai vertici Rai altri due nomi per la conduzione: quelli di Giorgio Mottola e di Giulio Valesini. "Quelle controproposte erano firmate da noi inviati, ma Giulia Presutti era semplicemente sparita da un po'. La sua ultima mossa era stata quella di chiedere un comunicato di solidarietà a Sigfrido Ranucci quando ormai le cose stavano andando in un'altra direzione e non aveva più senso". Fedele alla linea dell'autogestione, Innocenzi chiede a Presutti e a Daniele Piervincenzi (l'altro neo conduttore) di fare un passo indietro. Il motivo: non sono stati scelti dai colleghi. Intanto, Ranucci continua a dar battaglia. I suoi legali hanno fatto sapere che si opporranno alla rimozione dalla conduzione di Report. Ma per lui si potrebbero aprire le porte della politica. L'indiscrezione de Il Tempo dei giorni scorsi, per cui ci sarebbe Alleanza Verdi Sinistra pronta a candidarlo, non viene smentita dal leader di quella forza politica. Nicola Fratoianni, a domanda diretta di Repubblica, risponde: "Le liste le faremo quando ci saranno le elezioni politiche. Quello che è successo è grave: la Rai esautora il conduttore di una trasmissione sgradita al governo. E dagli elementi che conosciamo Ranucci è una vittima".