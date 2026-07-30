Ascolti Tv, Temptation Island leader incontrastato in prima serata. La Ruota della Fortuna vola
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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 Gifted – Il dono del talento fermarsi a una media di 1.609.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale5 l'ultima puntata stagionale di Temptation Island conquista una media di 4.247.000 spettatori con uno share del 35.5% (Buonanotte: 1.569.000 - 32.8%), stravincendo la serata. Su Rai2 Boston Blue sigla 499.000 spettatori pari al 3.6% e su Italia1 Chicago P.D. 865.000con il 6.2%.
Su Rai3, dopo la presentazione (567.000 – 3.6%), Un Giorno in Pretura ottiene 688.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Trappola di cristallo totalizza 593.000 spettatori (4.5%). Su La7 La Giusta Distanza in replica sigla 397.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 I mercenari – The Expendables diverte 286.000 spettatori (2.0%) e sul Nove Best Weekend 306.000 con il 2.1%.
In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer raggiunge 2.547.000 spettatori (16.4%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.333.000 – 22.9%), La Ruota della Fortuna vola a 4.386.000 spettatori pari al 28.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole attira 1.192.000 appassionati (7.8%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 867.000 (5.7%). Su Tv8 Foodish registra 343.000 spettatori pari al 2.2%; sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più?453.000 pari al 2.9%; su RealTime Casa a Prima Vista 475.000 (3.1%).
Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 485.000 spettatori con il 3.1%; su Rete4 4 di Sera News da 728.000 spettatori pari al 5.0% nella prima parte e da 610.000 pari al 3.9% nella seconda; su La7 In Onda da 1.090.000 (7.1%).