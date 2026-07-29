M5s, volano gli stracci tra Conte e Grillo: “Perso identità? Lui diceva che Draghi era grillino”

29 luglio 2026

"Il Movimento ha perso identità? Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Lui aveva detto che Mario Draghi è un grillino, fate un po' voi". Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, entrando in una sala della Camera dei Deputati per una conferenza, rispondendo alle domande dei cronisti sulle parole di Beppe Grillo contro il Movimento, accusato di aver perso identità e di pensare più alle poltrone che al futuro.