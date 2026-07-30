Roma, la scritta della vergogna con sigla Br contro Nordio: “Ti metto dentro una R4”

30 luglio 2026

"Nordio ti metto dentro una R4", è questa la scritta contro il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, apparsa nelle scorse ore in via Portuense a Roma, nei pressi della caserma dei carabinieri. Il testo è accompagnato da una stella a cinque punte e la sigla Br. Sul posto per far luce su quanto accaduto operano i carabinieri, che stanno analizzando le immagini delle camere di sorveglianza presenti in zona. La scritta si trova sul muro perimetrale di un edificio privato, lungo la pubblica via. Dai primi accertamenti è emerso che l'area interessata non è coperta da impianti di videosorveglianza.