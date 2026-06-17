Ascolti tv: oltre 5 milioni e mezzo di spettatori per Francia-Senegal

Marco Zonetti 17 giugno 2026 a

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Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con Francia-Senegal spopolare con una media di 5.686.000 spettatori pari al 31.6% di share (primo tempo 5.600.000 – 29.3%, secondo tempo 5.767.000 – 34.2%). Su Canale5 la replica di Gigi e Vanessa Insieme intrattiene 1.654.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2, dopo la presentazione (607.000 – 3.2%), Storie al Bivio di Sera con Monica Setta sigla 506.000 spettatori sfiorando il 5.0%, scommessa vinta dal direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini che ha collocato il talk d'intrattenimento contro il calcio. Su Italia1 Ti presento i miei totalizza una media di 720.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui con Domenico Iannacone ritorna con una media di 679.000 spettatori (4.0%). Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo raduna 396.000 spettatori (2.4%).

Per l'approfondimento: su Rete4 È Sempre Cartabianca registra 715.000 spettatori (6.2%) e su La7 Epstein – Sopravvissute all’Incubo ottiene 534.000 spettatori e il 3.1%. In Access Prime Time, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.831.000 – 22.3%), La Ruota della Fortuna porta a casa 4.777.000 spettatori pari al 25.1%. Su Rai3 Un Posto al Sole attira 1.391.000 spettatori (7.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine diverte 974.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 Celebrity Chef raggiunge 415.000 spettatori pari al 2.3% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 461.000 pari al 2.5%. Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 487.000 spettatori con il 2.6%; su Rete4 4 di Sera News informa 847.000 spettatori pari al 5.0% nella prima parte e 700.000 pari al 3.7% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo segna 1.425.000 spettatori (7.8%).