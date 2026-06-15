Ascolti tv, Olanda-Giappone domina la prima serata. Bene Presadiretta. Vola Scotti
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Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita Paesi Bassi-Giappone conquistare una media di 3.731.000 spettatori pari al 28.0% di share (primo tempo 4.077.000 - 26.4%, secondo tempo 3.406.000 - 30.1%). Su Canale5 Racconto di una Notte segna 1.749.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 Elsbeth diverte 556.000 spettatori (4.0%). Su Italia1 My Spy raduna una media di 795.000 spettatori con il 5.3%.
Su Rai3, dopo la presentazione (557.000 – 3.4%), il meglio di Presadiretta conquista una media di 853.000 spettatori pari al 5.6%, terzo programma più visto in prime time (Presadiretta Più 754.000 - 5.9%). Su La7 Unfit – La Psicologia di Donald Trump informa 441.000 spettatori pari al 3.0%.
Su Rete4 Assassinio sul Nilo attira 387.000 spettatori (2.8%), su Tv8 Jumanji – The Next Level ottiene 254.000 spettatori pari all'1.9%. Sul Nove, dopo la presentazione (536.000 – 3.4%), La Corrida intrattiene 444.000 spettatori con il 4.4%.
In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial conquista una media di 3.681.000 spettatori (23.7%), mentre i Mondiali 2026 con il Pre partita Paesi Bassi-Giappone raduna 2.730.000 spettatori (16.8%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.053.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna registra 4.362.000 spettatori pari al 27.2%. Su Rai3 Illuminate si aggiudica 473.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine calamita 838.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 381.000 spettatori pari al 2.5% e sul Nove Little Big Italy 299.000 (1.9%).
Per l'approfondimento: su Rete4, 4 di Sera Weekend sigla 698.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e 617.000 pari al 3.9% nella seconda. Su La7 In Onda si aggiudica 1.130.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 979.000 (6.0%) nel segmento In Onda Prima Serata.