Ascolti Tv, Messico-Sudafrica conquista la prima serata. Bene Quarto Grado con Pierina e Garlasco

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Marco Zonetti 12 giugno 2026 a

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Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la partita dei Mondiali 2026 – Messico-Sudafrica vincere la serata con una media di 4.758.000 spettatori pari al 27.1% di share (primo tempo 5.277.000 - 27.8%, secondo tempo 4.269.000 - 26.4%). Su Canale5 Montmartre si ferma a 1.328.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Rai2 La Sottile Linea della Vendetta sigla 555.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1, dopo la presentazione (539.000 – 2.8%), Sarabanda Celebrity raduna 933.000 spettatori con il 7%. Su Rai3, dopo la presentazione (589.000 – 3.1%), Overland ottiene 735.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 Io prima di te conquista 479.000 spettatori (3.1%) e sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show diverte 479.000 spettatori con il 3.2%.

Per l'approfondimento: su Rete4, dopo la presentazione (690.000 – 3.7%), Quarto Grado conquista una media di 1.122.000 spettatori (9.7%). Su La7 Piazzapulita segna 863.000 spettatori e il 7.1%.

In Access Prime Time, su Rai1, i Mondiali 2026 con il Pre partita di Messico-Sudafrica attira 4.528.000 spettatori (25.6%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.558.000 – 20.3%), La Ruota della Fortuna intrattiene una media di 4.691.000 spettatori pari al 24.8%. Su Rai3 Un Posto al Sole attrae 1.317.000 spettatori (7.1%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine appassiona 947.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 Celebrity Chef segna 387.000 spettatori e il 2.1% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? diverte 495.000 spettatori con il 2.7%. Su RealTime Casa a Prima Vista è visto da 582.000 spettatori (3.1%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è visto da 483.000 spettatori con il 2.5%; su Rete4 4 di Sera News registra 741.000 spettatori pari al 4.3% nella prima parte e 622.000 spettatori pari al 3.3% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo si aggiudica 1.502.000 spettatori (8.2%).