Ascolti tv, nella guerra tra repliche Conti batte Bonolis. Buona la prima per Monica Setta

Marco Zonetti 07 giugno 2026 a

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Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 la replica di Pino è – Il Viaggio del Musicante vincere la serata con una media di 2.398.000 spettatori pari al 18.7% (Ciao Pino 1.317.000 - 18.9%, Buonanotte 1.032.000 - 18.3%). Su Canale5 Ciao Darwin in replica diverte una media di 1.767.000 spettatori con uno share del 17.5% (Highlights: 602.000 - 15.8%). Su Rai2 Omicidio nelle Highlands segna una media di 807.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Belle & Sebastien – Amici per sempre ottiene 461.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3, dopo la presentazione (464.000 – 3%), Sapiens – Un Solo Pianeta arriva a 528.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 L’ultima cena sigla 531.000 spettatori (4.1%). Su La7 In Altre Parole registra 951.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 595.000 spettatori con il 4.8% nel segmento In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 364.000 spettatori (2.4%) e 4 Hotel 271.000 spettatori (2%). Sul Nove Accordi & Disaccordi raggiunge una media di 509.000 spettatori con il 3.9%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi registra 3.698.000 spettatori (24.6%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.071.000 – 21.5%), La Ruota della Fortuna ottiene 3.924.000 spettatori e il 25.7%. Su Rai2 Tg2 Post informa 446.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine calamita 763.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Fin Che la Barca Va si aggiudica 719.000 spettatori con il 5.1% (La Lettera d’Addio: 447.000 - 2.9%). Su Rete4 4 di Sera Weekend segna 619.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 575.000 spettatori (3.8%) nella seconda. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza diverte 293.000 spettatori (2.1%). Al pomeriggio, buona la prima per Monica Setta che, con Storie al bivio Estate, debutta su Rai2 al 3.7% pari a 397.000 spettatori nella prima parte e al 4.3% pari a 434.000, programma d'intrattenimento più visto della Seconda Rete.