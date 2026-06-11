Ascolti tv, Hunziker domina la serata. Bene Chi l'ha visto?
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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro fermarsi a una media di 1.551.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Canale5 Super Karaoke con Michelle Hunziker conquista la serata con una media di 2.094.000 spettatori pari a uno share del 19.6% (Highlights: 673.000 - 17.7%). Su Rai la miniserie La Sottile Linea della Vendetta segna 662.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 il film The Assassin raduna 572.000 spettatori con il 4.4%. Su Tv8 Quattro Matrimoni sigla 418.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Femmine contro maschi registra 474.000 spettatori con il 3.3%.
Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (859.000 – 4.8%), Chi l’ha Visto? condotto da Federica Sciarelli ottiene 1.267.000 spettatori (9.3%). Su Rete4, dopo la presentazione (374.000 – 2.1%), Realpolitik condotto da Tommaso Labate raccoglie 521.000 spettatori (4.7%). Su La7 la replica di Lezioni di Mafie con Nicola Gratteri conquista 679.000 spettatori pari al 4.6%.
In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi conquista 4.139.000 spettatori (23.0%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.391.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna diverte 4.427.000 spettatori pari al 24.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.284.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 942.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 Celebrity Chef registra 367.000 spettatori pari al 2.1% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 452.000 con il 2.5%. Su RealTime Casa a Prima Vista attira 577.000 appassionati (3.3%)
Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti si aggiudica 3.424.000 spettatori (21.2%); su Rai2 Tg2 Post raduna 375.000 spettatori con il 2.1%; su Rete4 4 di Sera News segna 757.000 spettatori pari al 4.5% nella prima parte e 574.000 pari al 3.2% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con l'ospitata del generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale si porta a casa una media di 1.755.000 spettatori (9.9%), racimolando solo qualche decimale in più rispetto agli ascolti delle recenti puntate del talk di Lilli Gruber.