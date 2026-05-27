Ascolti tv, vince Montalbano in replica. Sul podio Le Iene presentano: Inside

Marco Zonetti 27 maggio 2026 a

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Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 la serie Il Commissario Montalbano - con la replica dell’episodio La pista di sabbia - vincere la serata con una media di 2.877.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 la serie spagnola Un Nuovo Inizio sigla 2.147.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo diverte 362.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Bastille Day – Il colpo del secolo intrattiene 248.000 spettatori con l’1.6%.

Per l'approfondimento: su Rai2, dopo la presentazione (636.000 – 3.3%), Belve Crime cala a una media di 807.000 spettatori pari al 6.2%; su Rai3, dopo la presentazione (504.000 – 2.6%), Indovina Chi Viene a Cena totalizza 673.000 spettatori con il 4.0% (Extra: 466.000 - 3.3%); su Italia1, dopo l’anteprima (1.044.000 – 5.5%), Le Iene presentano: Inside è il terzo programma più visto in prime time con 1.361.000 spettatori (12.8%); su Rete4, dopo la presentazione (490.000 – 2.6%), È Sempre Cartabianca si ferma a 470.000 spettatori (4.0%); su La7 DiMartedì ottiene 1.322.000 spettatori pari al 9.0% e 438.000 spettatori e l’8.3% nel segmento DiMartedì Più.

In Access Prime Time su Rai1, Affari Tuoi raggiunge 4.376.000 spettatori (23.6%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.425.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna registra 4.542.000 spettatori pari al 24.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole conquista 1.261.000 spettatori (7%); su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si aggiudica 1.004.000 spettatori (5.7%); su Tv8 Celebrity Chef raduna 365.000 spettatori pari al 2.0%; sul Nove The Cage – Prendi e Scappa sigla 346.000 spettatori con l’1.9%; su RealTime Casa a Prima Vista ha visto sintonizzarsi 564.000 spettatori (3%).

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti sigla 3.371.000 spettatori (19.8%); su Rai2 Tg2 Post arriva a 493.000 spettatori con il 2.7%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 900.000 spettatori (5.3%); su Rete4 4 di Sera segna 886.000 spettatori pari al 5.1% nella prima parte e 801.000 pari al 4.3% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo vola a 1.680.000 spettatori (9.3%).