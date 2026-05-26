Estate 2026, la musica riempie gli stadi: da Vasco e Ultimo a Katy Perry e Bruno Mars

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Carlo Antini 26 maggio 2026 a

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Rock leggendario, pop da stadio, nostalgiche reunion e megashow internazionali. La prossima estate non sarà una semplice stagione di concerti: sarà una gigantesca maratona musicale sotto le stelle. Gli stadi si svuotano del calcio e l’Italia si prepara a vivere mesi ad altissimo volume. A guidare la carica del rock c’è naturalmente Vasco Rossi con «Vasco Live 2026», dieci date tra stadi e arene: da sabato 30 maggio a Rimini fino a Udine passando per Ferrara, Bari e Ancona. Più che concerti, i live del Blasco sono raduni collettivi dove almeno tre generazioni si ritrovano a cantare «Albachiara» come fosse l’inno nazionale. Sul fronte internazionale uno degli appuntamenti più attesi è quello dei Metallica: il 3 giugno saranno allo Stadio Dall’Ara di Bologna dove arriverà l’unica data italiana del loro «M72 World Tour». Tradotto: una serata abbastanza rumorosa da far tremare i portici della città.

Ma è Roma a voler prendere il titolo di capitale musicale dell’estate. Il 6 e 7 giugno il Circo Massimo aprirà la stagione con Cesare Cremonini, due date-evento molto attese che segnano il debutto del cantautore nella location più spettacolare della Capitale. Cremonini arriva con «Live26», un tour pensato in formato kolossal tra pop elegante, romanticismo e cori da brividi. Qualche giorno dopo, il 10 giugno, sempre a Roma Achille Lauro conquisterà il suo primo stadio Olimpico con «Comuni immortali Tour». Dopo aver trasformato Roma nel suo set personale tra Fontana di Trevi e Trinità dei Monti, mancava soltanto il grande stadio. E ci si aspetta uno show a metà tra la sfilata glam e il rave sentimentale che verrà replicato con una seconda data il 30 giugno. Lo stadio Olimpico ospiterà anche Ligabue il 12 giugno, Geolier il 19 e Max Pezzali il 24 con «Max Forever Stadi 2026», gigantesca macchina del tempo collettiva per chi è cresciuto a pane, motorini e 883. Milano risponderà con un calendario da capogiro. Gli Iron Maiden arriveranno a San Siro il 17 giugno, mentre i Maroon 5 sbarcheranno all’Ippodromo Snai il 25 giugno per l’unica data italiana del loro tour mondiale. Adam Levine, hit pop e migliaia di telefoni alzati verso il cielo: la formula perfetta per una notte d’estate. Tra gli eventi più attesi di giugno spiccano anche i Linkin Park, a Firenze il 26 giugno con l’unica data italiana del «From Zero World Tour 2026». Un concerto destinato a richiamare fan da tutta Italia tra nostalgia degli anni Duemila e scariche di adrenalina. Sempre a fine giugno Milano diventerà una gigantesca discoteca open air grazie a Gabry Ponte e al suo «San Siro Dance 2026» mentre Tiziano Ferro tornerà con «Stadi 26», uno dei ritorni più attesi della stagione che sbarcherà all’Olimpico di Roma il 27 e 28 giugno. Con l’arrivo di luglio il calendario live decollerà definitivamente. Il 4 luglio Ultimo inaugurerà la nuova arena di Tor Vergata davanti a 250mila spettatori già sold out. Più che un concerto, «il raduno degli ultimi» sarà un evento generazionale destinato a entrare nella storia della musica italiana. Subito dopo toccherà agli OneRepublic attraversare l’Italia tra Asti, Bassano del Grappa e Roma, mentre il 14 luglio Neil Young and The Chrome Hearts porteranno il grande rock davanti alle mura di Lucca.

Negli stessi giorni Milano ospiterà Bruno Mars con due concerti a San Siro il 14 e 15 luglio: showman puro, hit globali e produzione gigantesca. Per chi, invece, non ha mai davvero superato gli anni emo, il 15 luglio Firenze accoglierà i My Chemical Romance, unica data italiana ad altissimo rischio di eyeliner. Luglio sarà anche il mese di Bad Bunny, atteso a Milano il 17 e 18 luglio, e di Ye, alias Kanye West, che il 18 luglio trasformerà la RCF Arena di Reggio Emilia in una gigantesca cattedrale urban. Ma non è finita qui: Katy Perry arriverà a Lucca il 19 luglio, mentre The Weeknd conquisterà San Siro con tre date consecutive il 24, 25 e 26 luglio. Tre serate che promettono di trasformare Milano in una specie di metropoli cyber-pop tra visual giganteschi e hit planetarie. Tra gli appuntamenti più particolari dell’estate spicca quello dei Gorillaz il 25 luglio a Trieste, in piazza dell’Unità d’Italia. Damon Albarn celebrerà i 25 anni del suo progetto in una delle cornici più suggestive del Paese. Agosto sarà un mese più rilassato ma non meno importante con le tre voci de Il Volo impegnate nel «World Tour 2026-2027» attraverso alcune delle location estive più affascinanti d’Italia. E, quando tutti penseranno che l’estate sia finita, arriverà il gran finale: Jovanotti al Circo Massimo il 12 e 13 settembre con «Jova al Circo», due date nella sua Roma che chiuderanno la stagione estiva con una gigantesca festa collettiva.

