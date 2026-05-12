Eurovision 2026, Sal Da Vinci e il tricolore nell'abito da sposa: come è andata la prima a Vienna

12 maggio 2026 a

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Buona la prima per Sal Da Vinci all'EuroVision Song Contest 2026. Accolto da un boato, il cantante vincitore del Festival di Sanremo ha raccolto un'ovazione per la sua "Per sempre sì". Sal Da Vinci era accompagnato da un corpo di ballo e la coreografia rappresentava la preparazione di uno sposo per il matrimonio, poi l'arrivo della sposa. Immancabile il tricolore sul palco di Vienna, celato all'interno dell'abito da sposa. Il cantante napoletano è già qualificato per la finale, ed è stato accolto dalla presentatrice con un: "Buonasera Italia!".

Da segnalare l'esibizione dell'artista in rappresentanza di Israele, Noam Bettan, che ha cantato "Michelle". COme noto alcuni Paesi hanno boicottato l'Eurofestival proprio per la presenza dello Stato ebraico e anche oggi ci sono state manifestazioni pro Palestina. L'esibizione del cantante israeliano, tuttavia, è stata accolta dall'applauso del palazzetto.