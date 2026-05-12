Alberto Angela supera I Cesaroni. Porro vola sul podio dei più visti, male Maggioni

12 maggio 2026 a

a

a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta conquistare la serata con 2.629.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno segna invece 2.470.000 spettatori. Su Rai2, dopo la presentazione (720.000 – 3.6%), The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio raduna 674.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Attacco al potere 2 sigla 1.278.000 spettatori con il 7.5%.

Su Rai3, dopo la presentazione (556.000 – 2.8%), Newsroom segna 480.000 spettatori (3.5%). Su Rete4, dopo la presentazione (913.000 – 4.5%), Quarta Repubblica registra 1.045.000 spettatori (8.6%). Su La7 La Torre di Babele ottiene 835.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8, dopo la presentazione (523.000 – 2.6%), GialappaShow diverte 618.000 spettatori (4.4%). Sul Nove Little Big Italy intrattiene 537.000 spettatori con il 3.2%.

In Access Prime Time, su Rai1 Affari Tuoi sigla 4.856.000 spettatori (24.1%); su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.874.000 – 20%), La Ruota della Fortuna attrae 4.992.000 spettatori pari al 24.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole attira 1.314.000 appassionati (6.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.155.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 Foodish conquista 407.000 spettatori e il 2.1% e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa 460.000 con il 2.3%. Su RealTime Casa a Prima Vista raduna 637.000 spettatori (3.2%).