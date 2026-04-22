Ascolti tv, Inter-Como domina la serata e batte Montalbano. Belve sul podio dei più visti

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Marco Zonetti 22 aprile 2026 a

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Gli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Il giro di boa” conquistare una media di 2.853.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 Coppa Italia – Inter-Como vince invece la serata con 4.851.000 spettatori e uno share del 24.0% (primo tempo 4.920.000 - 22.6%; secondo tempo 4.789.000 - 25.5%). Su Rai2, dopo la presentazione (1.383.000 – 6.5%), Belve segna 1.761.000 spettatori pari all’11.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent registra 320.000 spettatori (2%) e sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 536.000 spettatori con il 3.4%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (573.000 – 2.7%), FarWest totalizza 457.000 spettatori (3.0%); su Rete4, dopo la presentazione (668.000 – 3.1%), È Sempre Cartabianca sigla 456.000 spettatori (3.5%); su Italia1, dopo l’anteprima (922.000 – 4.2%), Le Iene presentano: Il Verdetto raduna 913.000 spettatori con il 7.1%; su La7 DiMartedì prevale con 1.573.000 spettatori e il 9.8% e 428.000 spettatori e l’8.4% nel segmento DiMartedì Più.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi intrattiene 5.590.000 spettatori (25.9%); su Canale5 Coppa Italia Live interessa invece una media di 3.219.000 spettatori pari al 15.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole attira 1.298.000 spettatori (6.0%); su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine calamita 1.183.000 spettatori (5.7%), mentre su Tv8 Foodish attrae 412.000 spettatori pari all’1.9% e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa ottiene 525.000 spettatori con il 2.4%. Su RealTime Casa a Prima Vista è visto da 716.000 spettatori (3.4%).

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti segna 4.223.000 spettatori (21.7%); su Rai2 Tg2 Post è scelto da 804.000 spettatori con il 3.7%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre registra 1.049.000 spettatori (5.3%); su Rete4 4 di Sera arriva a 1.327.000 spettatori pari al 6.6% nella prima parte e a 1.074.000 pari al 4.9% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo sigla 2.087.000 spettatori (9.8%).