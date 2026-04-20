Ascolti tv, Roberta Valente supera Racconto di una Notte. Report meglio di Che tempo che fa

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Marco Zonetti 20 aprile 2026 a

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Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento conquistare una media di 3.264.000 spettatori pari al 20.5% di share, vincendo la serata. Su Canale5 il serial turco Racconto di una Notte segna 1.736.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 513.000 spettatori (2.7%), mentre su Italia1 Zelig On ottiene 935.000 spettatori con il 6.6%.

Su Rai3, dopo Report Lab (1.132.000 – 6.2%) e la presentazione (1.682.000 – 8.5%), Report con Sigfrido Ranucci totalizza 1.772.000 spettatori pari al 9.8% (Report Plus: 1.276.000 - 8.4%). Su Rete4 Fuori dal Coro con Mario Giordano registra 720.000 spettatori (5.8%). Su La7 House of Trump – Attacco al Papa interessa a 535.000 spettatori pari al 3.0%. Su Tv8 Foodish totalizza 248.000 spettatori con l’1.5% di shae. Sul Nove, dopo la presentazione (973.000 – 5.1%), Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio calamita 1.500.000 spettatori pari all’8.4% e 726.000 spettatori pari al 7.2% nel Tavolo (L’Importante è Finire: 267.000 - 6.2%).

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi arriva a 4.888.000 spettatori (25.1%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.405.000 – 18.7%), La Ruota della Fortuna sigla 4.427.000 spettatori pari al 22.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.019.000 spettatori (5.3%).

Per l'approfondimento: su Rete4, 4 di Sera Weekend registra 794.000 spettatori pari al 4.4% nella prima parte e 644.000 pari al 3.3% nella seconda; su La7 In Onda interessa invece 889.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 668.000 (3.4%) nella seconda.