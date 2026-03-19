Paradise torna su Rai2 nel mito di Federico Fellini

19 marzo 2026 a

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Torna su Rai 2 Paradise – La finestra sullo showbiz, il late night show ideato, prodotto e condotto da Pascal Vicedomini, giunto alla quinta edizione. L’appuntamento è da venerdì 20 marzo, a mezzanotte, con una nuova stagione di 20 puntate itineranti che si apre nel mito di Federico Fellini. «Ripartire da Cinecittà e da Fellini significa tornare all’origine del sogno italiano. Paradise quest’anno diventa un viaggio: portiamo la televisione nei luoghi dove nascono le storie, tra artisti, idee e territori che raccontano il meglio del nostro Paese. Dopo Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Petruzzelli e il Piccinni di Bari, il Piccolo Teatro di Milano e così via per 20 settimane», dichiara Pascal Vicedomini.

La prima puntata si svolge nella suggestiva Sala Federico Fellini di Cinecittà, la leggendaria “Hollywood sul Tevere”, con un cast ricco e trasversale tra spettacolo, cultura e attualità: Noa, Anna Falchi, Francesca Fabbri Fellini, Erminio Sinni, Rino Barillari, Antonio Saccone (presidente di Cinecittà), l’ambasciatore Riccardo Sessa, il professor Pietro Lorenzetti, Michael Nouri e Angelina Cobello. Accanto a loro, presenza fissa e contributi artistici di Graziano Scarabicchi, Aurelio Amato, Cicelys Zelies, Veronica Maffei (da Los Angeles), Moreno Conficconi e Marco Zurzolo, insieme ai coreografi Francesca Marafioti e Luigi Fortunato. La regia è affidata ad Amedeo Staiano.

Questa nuova edizione introduce per la prima volta una formula itinerante, che porterà Paradise nelle principali città italiane in concomitanza con eventi culturali e spettacoli di rilievo, trasformando ogni puntata in un racconto del territorio e delle sue eccellenze. Nel corso degli anni, Paradise si è affermato come un salotto televisivo contemporaneo capace di coniugare intrattenimento e contenuti, ospitando protagonisti del mondo del cinema, della musica, della cultura e dell’informazione e contribuendo a promuovere l’immagine dell’Italia attraverso la televisione. In onda su Rai 2 il venerdì in seconda serata, Paradise 2026 si conferma una piattaforma dinamica e internazionale, capace di raccontare lo showbiz e le eccellenze italiane con uno sguardo aperto al mondo.