Ascolti tv, The Voice Generations stravince. Sempre bene Quarto Grado

Marco Zonetti 14 marzo 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 The Voice Generations condotto da Antonella Clerici stravincere con una media di 3.233.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 la soap turca Io Sono Farah raduna invece una media di 1.786.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso sigla 650.000 teste pari al 3.5% e, a seguire, lo spin-off Oltre il Paradiso segna 487.000 spettatori pari al 3.4%.

Su Italia1 il film Aquaman con Jason Momoa incolla diverte 843.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 La Pelle del Mondo registra 464.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Quarto Grado calamita 1.101.000 spettatori (8.8%). Su La7 Propaganda Live conquista 941.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 MasterChef ottiene 338.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone raduna 1.042.000 spettatori sfiorando il 6.0%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi arriva a 4.700.000 spettatori (23.4%); su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.981.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.834.000 spettatori. Su Rai3 Un Posto al Sole ottiene 1.377.000 spettatori (6.8%); su Tv8 Foodish segna 468.000 spettatori pari al 2.4% e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa registra 563.000 spettatori con il 2.8%.

Per l'approfondimento: su Cinque Minuti sigla 4.300.000 spettatori (22.2%); su Rai2 Tg2 Post si ferma a 435.000 spettatori con il 2.2%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre raduna 1.041.000 spettatori (5.4%); su Rete4 4 di Sera totalizza 1.009.000 spettatori pari al 5.2% nella prima parte e 799.000 spettatori pari al 4.0% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo conquista 1.839.000 spettatori (9.1%).