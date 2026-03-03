Ascolti tv, Scherzi a parte sbanca l'Auditel

Marco Zonetti 03 marzo 2026 a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 Ulisse – Versailles in piano sequenza radunare una media di 3.068.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte debutta con 3.588.000 spettatori pari a uno share del 26.0%. Su Rai2 Pattini d’argento segna 646.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Io sono vendetta calamita 941.000 spettatori con il 5.0%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.078.000 – 5.1%), Lo Stato delle Cose registra 1.150.000 spettatori (7.4%). Su Rete4, dopo la presentazione (784.000 – 3.7%), Quarta Repubblica totalizza 611.000 spettatori (4.6%). Su La7 La Torre di Babele arriva al 984.000 spettatori pari al 5.1%. Su Tv8 4 Hotel si aggiudica 278.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Enzo Tortora – Ho voglia di immaginarmi altrove registra 169.000 spettatori con l’1.0%.

L'omaggio a Battiato supera Il Milionario di Gerry Scotti

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi sigla 5.271.000 spettatori (24.1%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.181.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna ottiene 5.394.000 teste pari al 24.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole diverte 1.542.000 spettatori (7%) e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa si ferma a 461.000 spettatori con il 2.1%. Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti totalizza 4.963.000 spettatori (23.6%); su Rai2 Tg2 Post 605.000 con il 2.8%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.222.000 (5.8%); su Rete4 4 di Sera 1.123.000 spettatori pari al 5.3% nella prima parte e 1.054.000 pari al 4.8% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo 2.169.000 (9.9%).