Sanremo 2026, cosa c'è da sapere sulla prima serata: scaletta, cantanti, ospiti, a che ora finisce...

Mancano solo poche ore all'inizio del Festival di Sanremo, in onda su Raiuno a partire da martedì 24 febbraio (stasera) fino a sabato 25, quando sarà proclamato il vincitore della 76esima edizione della kermesse canora. Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione della prima serata sarà l’attore turco Can Yaman, protagonista del remake Rai di “Sandokan”. Non mancheranno gli ospiti musicali e un omaggio alla memoria di Pippo Baudo, al quale è stata dedicata un’insegna luminosa all’esterno del teatro Ariston. L’amatissimo presentatore di Militello (Sicilia), morto la scorsa estate all’età di 89 anni, detiene il record assoluto come conduttore del Festival, con ben 13 edizioni all’attivo.

I cantanti in gara, l’ordine di esibizione e le votazioni

Ma veniamo alla prima serata e a tutto quello che c’è da sapere. Durante la conferenza stampa di questa mattina è stato reso noto l’ordine di uscita dei 30 Big, mentre le Nuove Proposte si esibiranno domani. Di seguito l’elenco completo dei cantanti e i titoli dei brani in gara:

1.Ditonellapiaga - Che fastidio!

2.Michele Bravi - Prima o poi

3.Sayf - Tu mi piaci tanto

4.Mara Sattei - Le cose

5. Dargen D’Amico - AI AI

6. Arisa - Magica favola

7. Luchè - Labirinto

8. Tommaso Paradiso - I Romantici

9. Elettra Lamborghini - Voilà

10. Patty Pravo - Opera

11. Samurai Jay - Ossessione

12. Raf - Ora e per sempre

13. J-Ax - Italia starter pack

14. Fulminacci - Stupida sfortuna

15. Levante - Sei tu

16. Fedez & Masini - Male necessario

17. Ermal Meta - Stella stellina

18. Serena Brancale - Qui con me

19. Nayt - Prima che

20. Malika Ayane - Animali notturni

21. Eddie Brock - Avvoltoi

22. Sal Da Vinci - Per sempre sì

23. Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

24. Tredici Pietro - Uomo che cade

25. Bambole di Pezza - Resta con me

26. Chiello - Ti penso sempre

27. Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta

28. Leo Gassmann - Naturale

29. Francesco Renga - Il meglio di me

30. LDA e AKA7even - Poesie clandestine

Questa sera le canzoni saranno votate soltanto dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta da giornalisti accreditati. Al termine della votazione verrà stilata una classifica e al pubblico saranno comunicate solo le prime cinque posizioni, senza ordine preciso di piazzamento. In ogni caso, come da consuetudine, il voto contribuirà alla classifica generale che sarà aggiornata nelle serate successive.

Chi sono gli ospiti della prima serata

Oltre ai cantanti in gara, la prima serata del Festival di Sanremo sarà animata da ospiti musicali e volti celebri dello spettacolo. Come annunciato da Carlo Conti nei giorni scorsi, Tiziano Ferro celebrerà all’Ariston i suoi 25 anni di carriera, cantando i brani di maggior successo del suo repertorio e presentando in esclusiva il singolo estratto dal nuovo lavoro discografico “Sono un grande” (il titolo). Grande attesa anche per l’attore indiano Kabir Bedi, amatissimo dal pubblico italiano, giunto al 50esimo anno di carriera cinematografica. Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Gianna Capaldi Pratesi, ex gelataia, scrittrice e pittrice di 106 anni: fu tra le donne che votarono per la prima volta al referendum istituzionale che portò alla nascita della Repubblica italiana. Racconterà la sua esperienza e canterà alcuni brani storici del Festival di Sanremo. Fine prevista della serata: l'1:44...

Lo show di Max Pezzali e il DopoFestival

Per tutte e cinque le serate ci saranno collegamenti in diretta con la Costa Toscana (la nave da crociera), dove Max Pezzali intratterrà il pubblico con uno show entusiasmante. Nel primo appuntamento sarà affiancato da Olly, il vincitore della 75esima edizione del Festival. Mentre Daniele Battaglia sarà in collegamento dal Suzuki Stage, allestito in piazza Colombo, a pochi passi dall’Ariston. L’ospite di questa sera sarà Gaia.

Al termine della serata prenderà il via il DopoFestival, che quest’anno sarà condotto da Nicola Savino. Il cast è composto dal comico Federico Basso, Aurora Leone dei The Jackal e il maestro Enrico Cremonesi.