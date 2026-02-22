Ascolti tv, Maria De Filippi regina in prima serata. Stefano De Martino supera ancora Gerry Scotti

Foto: Mediaset

Marco Zonetti 22 febbraio 2026 a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 L'eredità - Sfida tra giganti con Marco Liorni fermarsi a una media di 2.024.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale5 C’è Posta per Te con Maria De Filippi vola invece a una media di 3.930.000 spettatori con uno share del 28.4% (La Buonanotte: 1.345.000 - 23.5%), vincendo la serata.

Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio artistico registrano una media di 1.963.000 spettatori pari all’11.1% con il Pattinaggio su Ghiaccio. Su Italia1 il film Dolittle diverte 725.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 il film Quel pomeriggio di un giorno da cani con Al Pacino totalizza 527.000 spettatori pari al 3.2%. Su Rete4 il film con Bud Spencer e Terence Hill I due superpiedi quasi piatti intrattiene 727.000 spettatori (47%). Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini calamita 1.136.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 645.000 spettatori con il 4.6% nella seconda chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti con Alessandro Borghese conquista 396.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio cresce e si aggiudica una media di 440.000 spettatori sfiorando il 3.0%.

In access prime time, su Rai1 Prima Festival debutta al 20.0% pari a 3.601.000 teste e, a seguire, Affari Tuoi con Stefano De Martino si aggiudica una media di 4.138.000 spettatori (22.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.110.000 – 17.3%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui diverte 3.980.000 spettatori pari al 21.8%

Per l'approfondimento: su Rai3 La Confessione con Peter Gomez ottiene 860.000 spettatori con il 4.7% (La Confessione Finale: 742.000 - 4.1%). Su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra registra 884.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 610.000 spettatori (3.3%) nella seconda.