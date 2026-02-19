Ascolti tv, Una nuova vita chiude in bellezza: con quanto vince la serata

Marco Zonetti 19 febbraio 2026 a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Fabrizio De André – Principe libero con Luca Marinelli segnare una media di 1.845.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale5 la serie Una Nuova Vita con Anna Valle e Daniele Pecci conquista una media di 3.068.000 spettatori pari a uno share del 22.0%, vincendo la serata. Su Rai2 Notti Olimpiche intrattiene una media di 961.000 spettatori pari al 6.0%. Su Italia1 il film Kingsman – Secret Service segna 789.000 spettatori con il 4.8%.

Su Rai3, dopo la presentazione (846.000 – 4.2%), Chi l’ha Visto? condotto da Federica Sciarelli registra 1.338.000 spettatori (8.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (419.000 – 2.1%), Realpolitik con Tommaso Labate ottiene 449.000 teste (3.6%). Su La7 Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo, in replica, raggiunge 895.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 la Champions League con la partita Bruges-Atletico Madrid totalizza 460.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella si aggiudica 336.000 spettatori con il 2.0% (Il Vincitore: 304.000 - 2.2%).

Affari Tuoi arriva a 4.454.000 spettatori (21.9%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.669.000 – 18.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.810.000 spettatori pari al 23.8% dalle 20:49 alle 21:55. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il pattinaggio su ghiaccio registrano una media di 1.632.000 spettatori (8.0%); all’interno lo Snowboard Slopestyle sigla una media di 1.407.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Un Posto al Sole calamita una media di 1.418.000 appassionati (7.0%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus si ferma a 397.000 spettatori con l’1.9%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa ottiene 4.026.000 spettatori (20.1%); su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano è visto da 911.000 spettatori (4.5%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio arriva a 989.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e a 812.000 spettatori pari al 4.0% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber si aggiudica una media di 1.346.000 spettatori (6.8%).