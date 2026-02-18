Ascolti tv. Pilar Fogliati supera Gabriel Garko. Bene Milano-Cortina, Amadeus sotto il 2%

Marco Zonetti 18 febbraio 2026 a

a

a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prima serata su Rai1 la fiction Cuori con Pilar Fogliati e Matteo Martari prevalere con una media di 3.034.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5 la serie Colpa dei Sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik segna invece 2.078.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Bob a Due e il Pattinaggio artistico siglano rispettivamente una media di 1.690.000 appassionati pari al 7.9% e di 2.160.000 pari all’11.6%. Su Tv8 il film The Idea of You ottiene 246.000 spettatori (1.4%) e sul Nove Cash or Trash - Chi offre di più con Paolo Conticini diverte 437.000 individui all'ascolto con il 2.7%.

Per l'approfondimento: su Rai3 FarWest con Salvo Sottile ottiene 578.000 spettatori pari al 3.8% (presentazione: 383.000 - 1.8%); su Rete4 È Sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer totalizza 531.000 spettatori pari al 4.1% (presentazione: 518.000 - 2.4%); su Italia1 Le Iene presentano: Inside calamita 1.096.000 spettatori con il 9.4% (anteprima: 927.000 - 4.3%). Su La7 DiMartedì con Giovanni Floris si aggiudica una media di 1.360.000 spettatori e l'8.3% (diMartedì Più: 511.000 - 9.2%).

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino porta a casa 4.723.000 spettatori (21.8%); su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.817.000 – 18.2%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui totalizza invece 4.733.000 spettatori pari al 22.0%. Su Rai3, Un Posto al Sole calamita 1.400.000 appassionati (6.4%); sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus si ferma a 437.000 spettatori con l'1.9%.

Per l'approfondimento: su Rai1,Cinque Minuti con Bruno Vespa registra 3.569.000 spettatori (17.2%); su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano è visto da 1.069.000 spettatori (5.1%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ottiene una media di 966.000 spettatori pari al 4.6% nella prima parte e di 824.000 spettatori pari al 3.8% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber conquista 1.655.000 spettatori (7.6%).