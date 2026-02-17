Ascolti tv: Cuori batte Taratata, De Martino leader dell'Auditel

Marco Zonetti 17 febbraio 2026 a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Cuori, con Matteo Martari e Pilar Fogliati, conquistare una media di 3.124.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5 Taratata con Paolo Bonolis ha debuttato invece con una media di 2.193.000 spettatori pari a uno share del 18.8%. In. sovrapposizione, Rai1 vince con 3.100.000 spettatori pari al 18.5% di share mentre Canale5 ottiene una media di 2.800.000 teste pari al 16.6%. Su Rai2, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con il pattinaggio artistico e lo sci freestyle registrano rispettivamente una media di 2.663.000 pari al 14.0% e di 2.419.000 pari all'11.4%. Su Italia1 il film Memory ha segnato 1.119.000 spettatori con il 6.3%. Su Tv8 4 Hotel con Bruno Barbieri ottiene 363.000 spettatori (2.2%) e sul Nove il film Torno indietro e cambio vita calamita una media di 301.000 individui all'ascolto con l'1.7%.

Per l'approfondimento: su Rai3, Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti totalizza 1.091.000 spettatori pari al 7.2% (presentazione: 667.000 - 3.2%). Su Rete4, Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro totalizza 601.000 spettatori pari al 4.6% (presentazione: 627.000 - 3.0%); su La7 La Torre di Babele con Corrado Augias raccoglie invece 713.000 spettatori e il 3.7%.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari Tuoi segna una media di 4.850.000 spettatori (22.6%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.447.000 – 16.9%), Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota della Fortuna totalizzano 4.552.000 spettatori pari al 21.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole raduna 1.420.000 irriducibili (6.6%) e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ottiene 421.000 spettatori con il 2.0%.

Per l'approfondimento, su Rai1, Cinque Minuti con Bruno Vespa raccoglie 4.113.000 spettatori (19.7%); su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano totalizza 1.060.000 spettatori (5.1%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio registra 987.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e 814.000 pari al 3.8% nella seconda; su La7Otto e Mezzo con Lilli Gruber sigla 1.597.000 spettatori (7.4%).