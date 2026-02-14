Rai, Bulbarelli farà la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali

Foto: Lapresse

Sarà Auro Bulbarelli a condurre la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in programma domenica 22 febbraio all'Arena di Verona. Secondo quanto svela LaPresse, Bulbarelli sarà affiancato dalla soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente all'Arena di Verona. Bulbarelli aveva rinunciato alla conduzione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi dopo avere rivelato in una conferenza un momento dell'evento con protagonista il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La scelta aveva portato il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, a cimentarsi nella telecronaca che ha causato polemiche e lo sciopero delle firme di ieri da parte di tg e gr a sostegno di Rai Sport. Con Bulbarelli e Gasdia ci sarà anche Fabio Genovesi, scrittore e opinionista per la Rai in occasione di diverse edizioni del Giro d’Italia.

“Gli errori non vanno negati ma quanto ne è seguito è eccessivo. Se diventa un'apertura quotidiana significa che è un attacco alla Rai - il commento di Saverio Montingelli a Il Tempo, vice caporedattore e inviato speciale di RaiSport sul caso Petrecca - un attacco politico netto. L'azienda trattata come TeleMeloni è un'assurdità. Vogliono offuscare i risultati dei Giochi”. “Siamo contrari al ritiro delle firme e alle agitazioni. Le Olimpiadi sono seguitissime. Il confronto è necessario ma si deve svolgere nei tempi e nei modi più utili per tutelare il lavoro dei colleghi e l'immagine dell'azienda. Ora - conclude il rappresentante Unirai nel CDR - la priorità è garantire un racconto di qualità. Il direttore ha sbagliato e lo ha ammesso, assistiamo ad un'esagerazione e ad una strumentalizzazione eccessiva. Mai in Rai è stata fatta una cosa simile”.