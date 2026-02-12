Ascolti tv, "Una nuova vita" conquista la prima serata

Marco Zonetti 12 febbraio 2026 a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film One Life con Anthony Hopkins conquistare una media di 1.802.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 la serie Una nuova vita con Anna Valle e Daniele Pecci segna 3.044.000 spettatori con uno share del 19.7%, dominando la serata. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con il pattinaggio artistico divertono 2.670.000 spettatori pari al 13.4%, secondo programma più visto.

Su Italia1 la partita di Coppa Italia con la sconfitta ai rigori del Bologna contro la Lazio totalizza 1.761.000 spettatori con l'8.7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli conquista 1.359.000 spettatori pari all'8.2% (presentazione: 903.000 - 4.1%). Su Rete4 Realpolitik condotto da Tommaso Labate sigla 548.000 spettatori pari al 4.1% di share (presentazione: 482.000 - 2.2%). Su La7 Una Giornata Particolare - Le cinque giornate di Milano con Aldo Cazzullo ottiene 876.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 il film Now You See Me - I maghi del crimine con Morgan Freeman, Mark Ruffalo e Woody Harrelson intrattiene 295.000 appassionati (1.6%). Sul Nove Little Big Italy raccoglie 267.000 spettatori con l'1.9%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista 4.812.000 spettatori (22.3%) e su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.788.000 – 18.5%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui si aggiudica una media di 4.868.000 spettatori pari al 22.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.507.000 spettatori (7.0%); sul Nove, The Cage – Prendi e Scappa presentato da Amadeus è scelto da 458.000 teste con il 2.1%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa totalizza 3.715.000 spettatori (18.4%); su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano sigla 1.073.000 spettatori (5.3%); su Rete4 4 di Sera condotto da Paolo Del Debbio segna 1.014.000 spettatori pari al 5.0% nella prima parte e 785.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber raggiunge 1.612.000 spettatori (7.6%).