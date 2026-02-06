Ascolti tv, Don Matteo conquista il prime time. Del Debbio leader, bene Otto e mezzo con Salvini

Foto: Rai

Marco Zonetti 06 febbraio 2026 a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la serie Don Matteo con Raoul Bova conquistare una media di 4.055.000 spettatori pari al 23.2% vincendo nettamente la serata, mentre su Canale5 Striscia la Notizia raggiunge una media di 1.717.000 spettatori pari a uno share dell’11%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia che ha visto la vittoria dell'Atalanta per 3 a 0 contro la Juventus ha siglato 3.348.000 spettatori con il 16.3%, secondo programma più seguito della serata. Su Rai2 il film Un piccolo favore con Blake Lively segna 444.000 spettatori pari al 2.4%. Su Rai3 Splendida Cornice con Geppi Cucciari segna 929.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 il film Prima o poi mi sposo ha divertito 313.000 spettatori (1.7%) e sul Nove Only Fun – Comico Show ha intrattenuto 568.000 spettatori con il 3.4%.

Per l'approfondimento: su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio totalizza 1.030.000 spettatori (7.7%), mentre su La7 Piazzapulita con Corrado Formigli registra una media di 835.000 individui all'ascolto pari al 5.9%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino raggiunge una media di 4.887.000 spettatori (22.4%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.226.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui raccoglie 4.845.000 spettatori pari al 22.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole attira 1.500.000 appassionati (7.0%). Su Italia1 Coppa Italia Live calamita 881.000 spettatori (4.4%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus registra 512.000 spettatori con il 2.4%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa conquista 4.148.000 spettatori (20.6%); su Rai2 Tg2 Post è visto da 462.000 spettatori con il 2.1%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano raduna 1.241.000 spettatori (6.1%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ottiene1.154.000 spettatori pari al 5.7% nella prima parte e 925.000 spettatori pari al 4.2% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber - ospite il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini - conquista 1.729.000 spettatori (8.1%).