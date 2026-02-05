Ascolti tv, L'invisibile batte Una nuova vita. De Martino leader dell'Auditel

Marco Zonetti 05 febbraio 2026 a

a

a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la miniserie L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro con Lino Guanciale conquistare una media di 3.984.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale5 la serie Una nuova vita con Anna Valle e Daniele Pecci segna invece 2.659.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia con la vittoria per 2 a 1 dell'Inter contro il Torino totalizza 2.461.000 spettatori con il 12.3%, terzo programma più visto in prima serata.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli conquista 1.328.000 spettatori pari all'8.1% (presentazione: 953.000 - 4.4%). Su Rai2 il film What's Love? diverte 563.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rete4 Realpolitik condotto da Tommaso Labate sigla 539.000 spettatori pari al 4.0% di share (presentazione: 515.000 - 2.4%). Su La7 Una Giornata Particolare - Caterina de' Medici Complotto a Parigi con Aldo Cazzullo ottiene 1.152.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 il film Mia moglie per finta con Adam Sandler, Nicole Kidman Jennifer Aniston Madrid intrattiene 525.000 appassionati (2.9%). Sul Nove Little Big Italy raccoglie 324.000 spettatori con l'1.8%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista una media di 5.187.000 spettatori (24.1%) mentre, su Canale5 dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.004.000 – 20.0%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui si aggiudica una media di 4.818.000 spettatori pari al 22.5%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.501.000 spettatori (7.0%); sul Nove, The Cage – Prendi e Scappa presentato da Amadeus è scelto da 563.000 teste con il 2.6%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa totalizza 4.207.000 spettatori (21.2%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene 469.000 spettatori con il 2.2%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano sigla 1.142.000 spettatori (5.7%); su Rete4 4 di Sera condotto da Paolo Del Debbio segna 1.069.000 spettatori pari al 5.3% nella prima parte e 913.000 spettatori pari al 4.2% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber vola a 1.746.000 spettatori (8.2%).