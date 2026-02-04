Ascolti tv, la cattura di Matteo Messina Denaro domina la serata

Marco Zonetti 04 febbraio 2026 a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono, in prime time su Rai1, la seconda e ultima puntata della miniserie L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro, con Lino Guanciale, svettare con una media di 4.016.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah ha raggiunto invece 1.820.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2, dopo la presentazione (651.000 – 3.1%), Boss in Incognito con Elettra Lamborghini ha radunato 749.000 spettatori pari al 4.8%. Su Tv8 il film Bohemian Rhapsody diverte 526.000 spettatori (3.2%), e sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori condotto da Paolo Conticini intrattiene 586.000 spettatori pari al 3.4%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (549.000 – 2.6%), FarWest con Salvo Sottile segna 547.000 spettatori (3.7%); su Italia1, dopo l’anteprima (837.000 – 4%), Le Iene presentano: Il Verdetto debutta con una media di 1.082.000 spettatori pari all'8.5%; su Rete4, dopo la presentazione (489.000 – 2.3%), È Sempre Cartabianca totalizza 474.000 spettatori (3.7%): su La7 DiMartedì con Giovanni Floris conquista 1.357.000 spettatori pari all'8.5% e 441.000 spettatori e il 7.5% nel segmento DiMartedì Più.

In access prime time, Affari Tuoi con Stefano De Martino calamita una media di 5.413.000 spettatori (25.7), mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.790.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira attira 4.944.000 spettatori pari al 23.5%. Su Rai3 Un Posto al Sole registra una media di 1.481.000 appassionati (7.1%) e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus diverte 531.000 spettatori con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa si aggiudica 4.346.000 spettatori (21.7%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti è visto da 517.000 spettatori con il 2.4%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano è seguito da 1.254.000 spettatori (6.2%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raduna 1.069.000 spettatori pari al 5.3% nella prima parte e 843.000 spettatori e il 4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber conquista 1.804.000 spettatori (8.6%).