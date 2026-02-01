Ascolti tv, C'è posta per te leader ma The Voice Kids accorcia le distanze. Cresce La città ideale

Marco Zonetti 01 febbraio 2026 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, sabato 31 gennaio 2026, vedono su Rai1 The Voice Kids con Antonella Clerici segnare una media di 3.333.000 spettatori pari al 22.0%, in ulteriore crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la nuova stagione di C’è Posta per Te condotto da Maria De Filippi, ospiti Emma e Stefano De Martino, ha vinto con una media di 3.935.000 spettatori e uno share del 27.1%. Su Rai2 F.B.I. ha coinvolto 673.000 spettatori pari al 3.7% e F.B.I. International 616.000 pari al 3.7%. Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini conquista 1.122.000 spettatori e il 6.2% nella prima parte, terzo programma più visto in prime time, e 547.000 spettatori con il 3.7% nella seconda chiamata In Altre Parole… Ancora.

Su Rai3, La Città Ideale con Massimiliano Ossini sigla 606.000 spettatori e il 3.8%. Su Italia1 il film Una notte al museo con Ben Stiller diverte 894.000 individui all'ascolto (5.3%), su Rete4 il film Io sto con gi ippopotami con Bud Spencer e Terence Hill totalizza 565.000 spettatori (4.0%). Su Tv8 i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese soddisfano 264.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Accordi & Disaccordi condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ottiene 339.000 spettatori con il 2.1%.

In access prime time, su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino segna una media di 4.298.000 spettatori (23.7%), mentre su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna raggiungono 4.182.000 spettatori e il 23.0% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.428.000 - 19.5%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Luciano Ghelfi è stato seguito da 544.000 spettatori (3.0%); su Rai3 La Confessione con Peter Gomez ottiene 860.000 spettatori con il 4.8% e 803.000 spettatori con il 4.4% ne La Confessione Finale; su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra segna 1.073.000 spettatori (6.0%) nella prima parte e 1.012.000 spettatori (5.6%) nella seconda.