Ascolti tv, Cuori fa meglio del Milionario, De Martino re dell'Auditel. Bene Poletti-Barra

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, la terza stagione della serie Cuori con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati debuttare con una media di 2.923.000 spettatori pari al 17.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 1.984.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.138.000 – 5.9%) e la presentazione (1.503.000 – 7.4%), Report con Sigfrido Ranucci conquista 1.530.000 spettatori pari all'8.5% (Report Plus: 935.000 - 6.6%).

Su Rai2 il film Mio padre è un sicario con Nicolas Cage e Ashley Greene segna 650.000 spettatori (3.4%). Su Italia1, Le Iene raggiungono 1.137.000 spettatori con il 9.6%. Su Rete4, Fuori dal coro con Mario Giordano segna 742.000 spettatori pari al 5.9%. Su La7 il film Misery non deve morire con Kathy Bates e James Caan raccoglie 294.000 spettatori pari all'1.6%. Su Tv8 il film Il giustiziere della notte con Charles Bronson calamita 252.000 spettatori con l'1.4%. Sul Nove, Che tempo che fa con Fabio Fazio totalizza 1.560.000 spettatori con l'8.6% di share e 713.000 pari al 7.0% nel segmento chiamato Il Tavolo (Presentazione 1.344.000 - 6.8%; L'importante è finire 226.000 - 5.9%).

In access prime time, su Rai1, molto bene Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino che diverte 4.705.000 spettatori pari al 23.4% (presentazione: 3.883.000 - 20.2%), mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui si aggiudica 4.674.000 spettatori pari al 23.2% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.711.000 - 19.1%).

Per l'approfondimento: su Rete4, 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista il 5.3% pari a 1.021.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.9% pari a 786.000 nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna invece una media di 734.000 spettatori (3.7%).