Telegiornali, i più visti sono il Tg1 delle 13.30 e delle 20. I dati dell'Agcom

Valerio Castro 20 gennaio 2026

Il Tg1 è il telegiornale più visto nei primi nove mesi del 2025 sia nella fascia oraria centrale (12-14.30) che nella fascia oraria (18.30-21.30). È quanto emerge dall'Osservatorio sulle Comunicazioni aggiornato ai primi 9 mesi dell'anno 2025 diffuso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Con riferimento ai telegiornali che vanno in onda nella fascia oraria centrale della giornata (12.00-14.30), si può notare una sostanziale invarianza del tempo speso dagli utenti nei primi nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a 192 milioni di ore nel giorno medio. Tale andamento si riflette nella crescita degli ascolti per alcuni telegiornali (Tg1, Studio Aperto, Tg4 e TgLa7), a fronte di un'evoluzione in controtendenza per il Tg2, Tg3, TgR e Tg5.

I dati - Nel dettaglio, il telegiornale più visto nei primi 9 mesi del 2025 è il Tg1 delle 13.30 (oltre 3 milioni di ascoltatori e una crescita del 1% su base annua). Seguono il Tg5 delle 13.00 (oltre 2,6 milioni di telespettatori e un decremento del 2,9%), l'edizione delle 14:00 del TgR (trasmessa su Rai 3), che supera di poco i 2 milioni di ascoltatori e registra un decremento del pubblico (-3%), e il Tg 2 con poco meno di 1,4 milioni di telespettatori e una contrazione del 10,1%. Presentano andamenti opposti Studio Aperto delle 12.25 che supera di poco 1 milione di telespettatori (con +1,9%), il Tg 4 delle 12.00 (+17,2%) e Tg La7 delle 13:30 (+14,1%).

Le rilevazioni - Il tempo speso dagli italiani nel corso dei primi nove mesi del 2025 nella visione delle edizioni serali dei principali telegiornali nazionali (fascia oraria 18.30-21.30) rimane pressoché inalterato: le ore complessive spese dagli utenti passano da 249 nei primi nove mesi del 2024 a 250 milioni di ore nel medesimo periodo del 2025. In analogia alla dinamica del tempo speso, si riscontra, sempre nei primi nove mesi del 2025 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, una contrazione degli ascolti solo per alcuni dei telegiornali analizzati.

Le edizioni serali - Nel dettaglio, il telegiornale più visto rimane il Tg1 delle 20:00 (con poco più di 4,1 milioni di ascolti giornalieri; +1,3% nel terzo trimestre 2025 rispetto allo stesso trimestre del 2024), seguito dal Tg5 delle 20:00 (che ottiene oltre 3,2 milioni di telespettatori, -4,4%). Al terzo posto con 2,1 milioni di telespettatori troviamo il TgR, edizione dedicata a temi dell'informazione locale, che presenta un andamento negativo rispetto ai primi nove mesi del 2024 (-2,8%), così come il Tg3 che ottiene 1,6 milioni di ascolti (-2,7%). Segue il Tg La7 i cui telespettatori crescono su base annua passando da 1,17 a 1,23 milioni (+5%); nello stesso periodo diminuiscono i telespettatori del Tg2 (-15,3%).

Per quanto riguarda gli altri Tg serali di Mfe/Mediaset, andamenti positivi si riscontrano, sia per gli ascoltatori di Studio Aperto delle 18.30, che passano da 464 mila a 507 mila (+9,3% su base annua), sia per gli ascolti del Tg4 delle 19:00 che passano da 496 a 594 mila spettatori giornalieri circa (+19,8%). Ampliando l'arco temporale dell'analisi, emerge come, sia in termini di tempo speso, sia di ascoltatori medi (salvo alcune eccezioni), i valori medi raggiunti delle principali edizioni del giorno e della sera dei telegiornali nei primi nove mesi del 2025 risultino nettamente inferiori ai livelli registrati nei primi nove mesi del 2021.

I canali all news - Per i principali canali 'all news' (Rai News 24, Tgcom24 e Sky Tg24), si riscontra una dinamica negativa su base annua del pubblico in tutte le fasce orarie considerate per Rai news 24; al contrario, TgCom24 e Sky Tg24 registrano un calo di spettatori medi solo nella fascia oraria 07:00 - 09:00 (rispettivamente, -9,6% e -8,3%) mentre cresce il numero di spettatori medi negli altri orari esaminati. Nel prime time 20:30 - 22:30 alla dinamica negativa di Rai News 24 (-8,8%) fa da contraltare la crescita di TGCom24 e Sky TG24 che registrano, rispettivamente, +6,7% e +6% di spettatori medi nel terzo trimestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024.