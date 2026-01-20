Ascolti tv, "La preside" mette tutti in riga. Giletti-Porro: chi ha vinto

Marco Zonetti 20 gennaio 2026 a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 in prime time la serie La Preside con Luisa Ranieri conquistare una media di 4.553.000 spettatori pari al 27.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato invece 2.857.000 spettatori con uno share del 21.9%. Su Rai2, il film Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana con Denzel Washington e John Travolta registra una media di 574.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 il film John Wick - Capitolo 2 con Keanu Reeves ha segnato 909.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 4 Hotel con Bruno Barbieri ottiene 354.000 spettatori (2.2%) e sul Nove il film Spy con Jude Law e Jason Statham diverte 207.000 spettatori con l’1.3%.

Per l'approfondimento: su Rai3, Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti totalizza 906.000 spettatori (6.0%). Su Rete4, Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro totalizza 643.000 spettatori (5.0%); su La7 La Torre di Babele - Trump, un anno di follia? con Corrado Augias raccoglie invece 917.000 spettatori e il 4.8%.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari Tuoi segna una media di 5.412.000 spettatori (25.4%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.218.000 – 20.1%), Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota della Fortuna totalizzano 5.641.000 spettatori pari al 26.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole raduna 1.492.000 irriducibili (7.0%) e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ottiene 513.000 spettatori con il 2.4%.

Per l'approfondimento, su Rai1, Cinque Minuti con Bruno Vespa raccoglie 4.648.000 spettatori (22.1%); su Rai2 Tg2 Post condotto da Monica Giandotti è visto da 484.000 spettatori pari al 2.3%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano totalizza 1.151.000 spettatori (5.5%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio registra 1.012.000 spettatori pari al 4.8% nella prima parte e 892.000 pari al 4.2% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber sigla 1.832.000 spettatori (8.5%).